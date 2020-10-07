Лидер белорусской оппозиции Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из базы данных МВД РФ.

Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель