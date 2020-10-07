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16:09 07.10.2020

Установлена техническая причина нештатной работы двигателя АН-26, разбившегося под Чугуевом – Уруский

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Установлена техническая причина нештатной работы двигателя АН-26, разбившегося под Чугуевом – Уруский

По результатам дешифровки бортовых самописцев АН-26, разбившегося под Чугуевом (Харьковская обл.) полностью восстановлен полет самолета, закончившийся катастрофой, а также установлено содержание переговоров как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Об этом сообщил глава правительственной комиссии Олег Уруский по итогам заслушивания доклада глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы - авиационной, летной и технической.

«Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», - написал Уруский на своей странице в Facebook в среду.

Он также сообщил, что расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

Сейчас правительственная комиссия продолжает свою работу.

По словам Уруского, Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты. Ориентировочно после 15 октября планируется начать выплаты компенсаций семьям погибших.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев – Харьков - Довжанский, неподалеку от Чугуева упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #уруский #чугуев #ан26 #авиакатастрофа
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