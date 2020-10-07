Ураган "Дельта" обрушился на полуостров Юкатан в Мексике

Ураган "Дельта" третьей категории мощности в среду обрушился на полуостров Юкатан на побережье Мексики, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальной центр слежения за ураганами.

По данным центра, ураган достиг города Пуэрто Морелос, который располагается между городами Канкун и Плайя дель Кармен.

Сообщается, что порывы ветра составляют 177 км/ч.

Согласно прогнозам метеорологов, "Дельта" быстро минует Юкатан и позднее в среду вновь пройдет по Мексиканскому заливу, где вновь усилится. Затем ураган будет двигаться на север - к побережью штата Луизиана, США.

Ожидается, что власти США позднее распространят предупреждения об урагане.

"Дельта" - десятый ураган за этот сезон в континентальной части США, и это считается рекордом, отмечает CNN. Предыдущий рекорд - девять ураганов за сезон - был установлен в 1916 году.