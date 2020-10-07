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15:39 07.10.2020

СБУ планирует обратиться в профильный комитет Рады за разрешением проведения налоговых проверок

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СБУ планирует обратиться в профильный комитет Рады за разрешением проведения налоговых проверок

Служба безопасности Украины планирует в среду обратиться в профильный парламентский комитет с просьбой отменить мораторий на налоговые проверки в отношении выявленного масштабного "конвертационного центра", сообщил начальник управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Илья Витюк.

"СБУ сегодня обратится с письмом в комитет Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики с целью решения вопроса внесения изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение таких проверок с целью предоставления возможности возврата (...) миллиардов в госбюджет", – сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

Как сообщалось, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора следователи Главного следственного управления СБУ пресекли деятельность масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.

По данным следствия, в 2019-2020 гг. должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем - Государственной налоговой службы совместно с участниками транзитно-конвертационных групп создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики. В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым, в том числе, ввел мораторий на проведение налоговых проверок.

Теги: #налоги #сбу #рада #проверки
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