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14:56 07.10.2020

Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим службы в преддверии местных выборов в Украине

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Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим службы в преддверии местных выборов в Украине

Личный состав полиции будет работать в усиленном режиме с 12 октября по 1 ноября на период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине.

"Основной задачей полиции во время избирательного процесса является проследить за тем, чтобы выборы прошли в рамках законности. Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность как во время избирательной кампании, так и самих выборов. С 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", - сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на совещании, сообщает департамент коммуникации МВД в среду.

По его данным, количество административных протоколов (683) и начатых уголовных производств (219) за месяц избирательной кампании уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов в 2019 году.

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич проинформировал, что планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из них на охрану избирательных бюллетеней – 47 тысяч.

"Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах государства будет привлекаться больше 10 тысяч полицейских, это 2,7 тыс. патрулей. С целью своевременного и качественного документирования правонарушений, связанных с избирательным процессом, и других сообщений граждан, запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп", - рассказал Фацевич.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #полиция #выборы
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