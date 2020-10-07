МВД привлечет авиацию для реагирования на противоправные действия во время местных выборов в Украине

Привлечение авиационных подразделений системы МВД предусмотрено для оперативного реагирования на изменение ситуации во время местных выборов в Украине.

"Исходя из расчетов, для обеспечения публичной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", - заявил на совещании первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД в среду.

Он отметил, что, учитывая пандемию COVID-19, в условиях которой происходит избирательный процесс, личный состав обеспечен средствами защиты.

"Мы будем привлекать резервные группы правоохранителей центрального аппарата Нацполиции, курсантов вузов и полицейских из областных управлений", - озвучил планы Яровой.

По словам заместителя министра Сергея Гончарова, в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в рамках проведения выборов.

"Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов и непосредственного реагирования, в рамках избирательной кампании планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД - самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос ", - рассказал Гончаров.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что для обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций во время подготовки и проведения местных выборов, специалисты Службы спасения на территории страны осуществляют обследование объектов, на которых будут избирательные участки.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.