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14:20 07.10.2020

Сотрудники Госналоговой и коммерческих банков причастны к деятельности причинившего миллиардные убытки государству конвертцентра – СБУ

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Сотрудники Госналоговой и коммерческих банков причастны к деятельности причинившего миллиардные убытки государству конвертцентра – СБУ

Сотрудники Государственной налоговой службы и руководители некоторых коммерческих банков причастны к деятельности масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн, сообщил начальник управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

"К функционированию "конвертационного центра" причастны были как руководящие должностные лица отдельных коммерческих банков, так и бывшие, возможно и действующие работники Государственной налоговой службы, и другие лица", – сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

По его словам, часть фигурантов уже уведомили о подозрении, а по некоторым делам объявлены решения суда. В частности, экс-работнику Госналоговой в мае сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-транспортной системы Госналоговой, а ряд лиц уведомили о подозрении в "фиктивном предпринимательстве", то есть открытии предприятий с преступной целью.

"У нас служебные преступления (...) требуют нанесения материального ущерба. А в данном случае ущербом и есть эти убытки, которые должны быть насчитаны налоговыми проверками. Потому мы не можем объявить о подозрении некоторым чиновникам, потому что у нас отсутствует этот материальный ущерб. Он появится, когда нам разрешат проводить проверки", – добавил Витюк.

По его словам, реальная сумма оборота указанного конвертцентра превышает 15 млрд грн, потому ущерб государству можно оценить только приблизительно.

"Если мы берем оборот конвертационного центра 15 млрд грн, то поделить надо на шесть – это будет сумма НДС, который не был оплачен в государственный бюджет (...) Это более 2,5 млрд грн налога на добавленную стоимость. Кроме того при проведении таких операций предприятие уклоняется от уплаты налога на прибыль", – пояснил Витюк.

Как сообщалось, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора следователи Главного следственного управления СБУ прекратили деятельность масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.

По данным следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем - Государственной налоговой службы, совместно с участниками транзитно-конвертационных групп, создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора. В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и привело к безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах.

Теги: #налоговая #банки #сбу #конвертцентр
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