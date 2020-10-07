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14:17 07.10.2020

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020г стали Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна

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Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020г стали Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна

Нобелевская премия по химии в 2020 году присуждена француженке Эмманюэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне.

По данным Нобелевского комитета, премию этим ученым присудили "за развитие метода редактирования генома".

"Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна открыли один из самых изощренных методов генной инженерии - технологию редактирования генома CRISPR-Cas9. С ее помощью исследователи с крайне высокой точностью могут менять ДНК животных, растений и микроорганизмов", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

"Эта технология имела революционное влияние на естественные науки, внесла вклад в новые методы лечения рака, и она может воплотить в жизнь мечту о лечении наследственных болезней", - отмечается в пресс-релизе.

В пресс-релизе Нобелевского комитета указано, что "использование генетической технологии CRISPR/Cas9 сделало возможным внести изменения в генетический код в течение нескольких недель".

"Огромная сила этого генетического инструмента влияет на нас всех. Он не только революционизировал фундаментальную науку, но и привел к появлению инновационных сельскохозяйственных культур, а также он приведет к новым прорывным методам лечения", - сказал председатель Нобелевского комитета по химии Клаес Густафссон.

Эмманюэль Шарпантье - французский ученый, член французской академии наук и иностранный член Национальной академии наук США, родилась в 1968 году. Окончила университет Пьера и Марии Кюри. В 2012 году вместе с коллегой Дженнифер Дудной выявила, что механизм CRISPR-Cas9 может быть использован для запрограммированного редактирования генов.

Дженнифер Дудна родилась в 1964 году, является профессором Калифорнийского университета в Беркли, окончила университет Pomona Colledge. Получила известность как исследователь технологии CRISPR. Является членом Национальной академии наук и Национальной академии медицины США.

Теги: #нобелевскя_премия #химия
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