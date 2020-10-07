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13:45 07.10.2020

ЦИК обзавелась чат-ботом "О выборах" в Telegram

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ЦИК обзавелась чат-ботом "О выборах" в Telegram

Центральная избирательная комиссия создала чат-бот "О выборах" в Telegram, с помощью которого можно найти информацию о местных выборах в Украине 25 октября.

"У нас, официальной страницы ЦИК (в соцсети Facebook - ИФ), появился младший брат. Чат-бот "О выборах". https://t.me/cvk_elections_bot", - говорится в сообщении на странице Центризбиркома в Facebook в среду.

Этот чат-бот, в частности, помогает найти информацию о выборах 25 октября, найдет соответствующий участок и покажет вид избирательного бюллетеня.

"Объясняет, что будет, если порвать (или, не дай бог, съесть) бюллетень; расскажет, как безопасно голосовать на выборах 2020", - назвали в ЦИК другие функции чат-бота.

Он может понадобиться как избирателю, так и членам избирательных комиссий и кандидатам.

"С ним просто, удобно и круглосуточно", - сказано в сообщении ЦИК.

Теги: #цик #telegram #выборы
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