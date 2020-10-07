Шкарлет: Не позволю дискредитировать Минобразования путем давления на меня

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что не позволит дискредитировать министерство путем давления на него.

"Да, я подал в суд административный иск против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице Комитета по вопросам этики указанного агентства). Решение Комитета не соответствует действительности. Понятно, что любая государственная организация в Украине должна действовать исключительно в пределах своих полномочий, не превращаясь в инструмент манипуляций в интересах третьих лиц", - цитирует Шкарлета пресс-служба Минобразования.

Он добавил, что отсутствие нарушений академической добропорядочности подтверждено выводами Национального университета "Черниговская политехника" и Научно-исследовательского Института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины.

"Эти выводы обнародованы. В общем, и я, и образовательное сообщество прекрасно осознаем, в эпицентре какой информационной войны мы сегодня оказались, кто за ней стоит и какую цель преследует. И хотя методы их работы циничные, усилия все равно бесполезны. Дискредитировать образовательное ведомство государства путем давления на меня не позволю. Для этого и как должностное лицо, и как человек буду применять исключительно юридически-правовые меры в рамках действующего законодательства", - отметил и.о. министра образования.

Как сообщалось, ранее Шкарлет обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с иском против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования с требованием отменить решение о якобы наличии плагиате в его научных работах.

11 сентября Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в научных работах Шкарлета.

До этого в СМИ со ссылкой на антиплагиатную инициативу "Диссергейт" появилась информация о том, что в диссертации и научных публикациях Шкарлета выявили большие объемы плагиата.

Сам Шкарлет еще будучи ректором Черниговского национального технологического университета отрицал наличие плагиата в своих работах.

"На сегодня готовится независимый отчет, я высказал все свои позиции. Я уверено заявляю, что никакого плагиата нет", - заявлял он.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве изучают вопрос возможного плагиата со стороны Шкарлета.