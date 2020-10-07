События

12:33 07.10.2020

Количество киберинцидентов с 30 сентября по 6 октября сократилось на 10% - CERT-UA

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Количество киберинцидентов с 30 сентября по 6 октября сократилось на 10% - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 30 сентября по 6 октября зафиксировала более 967 тыс. подозрительных событий, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи во вторник, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (90%) и применения нестандартных протоколов (8%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 35,4 тыс. разных видов атак, что на 27% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Из них 97% - сетевые атаки прикладного уровня и семь DDoS-атак. Подавляющее большинство касается веб-ресурсов Офиса президента Украины.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2,763 тыс. киберинцидентов, что на 18% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (99% от общего количества).

Теги: #госорганы #киберзащита #госспецсвязи
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