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12:23 07.10.2020

Еще 383 человека заболели COVID-19 в Киеве за сутки, 72 больных госпитализировали – Кличко

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Еще 383 человека заболели COVID-19 в Киеве за сутки, 72 больных госпитализировали – Кличко

За минувшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве заболели еще 383 человека, шестеро заболевших скончались, сообщил мэр города Виталий Кличко в среду.

"Количество выявленных больных в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки - плюс 383 человека. 6 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. И 14 девочек от трех месяцев до 16 лет.144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет. И 13 мальчиков от двух лет до 17. Заболели также 15 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - сказал Кличко.

Мэр города подчеркнул, что в столице увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.

"Отмечу, что за прошедшие сутки в столице увеличилось количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. В больницы попали 72 пациента. Всего в стационарах медучреждений сегодня лечатся 1 587 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка", - сообщил Кличко.

По словам мэра, 322 пациента - в тяжелом состоянии. 509 получают кислородную поддержку. 31 больной - под аппаратами ИВЛ.

Еще 125 пациентов - в больницах с подозрением на коронавирус.

576 больных - находятся в стационарах с воспалением легких.

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве также увеличилось количество тех, кто выздоровел - 349 человек.

"Всего коронавирус преодолели 8 894 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 71. В Оболонском - 50. И в Шевченковском районе - 49 случаев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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