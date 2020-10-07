События

11:49 07.10.2020

МАУ отменяет рейсы в Ереван до конца октября 2020 года из-за армяно-азербайджанского конфликта

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МАУ отменяет рейсы в Ереван до конца октября 2020 года из-за армяно-азербайджанского конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приняла решения отменить рейсы в Ереван (Армения) до 31 октября 2020 года.

Как сообщила пресс-служба МАУ в среду, соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Отмечается, что данное решение также синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины относительно существования в зоне конфликта высокого уровня рисков на неопределенный срок.

"МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе", - поясняет авиаперевозчик.

При этом МАУ обещает обеспечить необходимую коммуникацию с пассажирами, которые уже купили билеты на рейсы в Ереван, и предоставить им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Теги: #мау #рейсы #карабах
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