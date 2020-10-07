Винницкие полицейские задержали членов банды, взрывавшей банкоматы по Украине

Винницкие полицейские задержали членов преступной группировки, которые подозреваются в подрыве банкоматов на территории Украины, в частности, в Винницкой области четырех банкоматов и похищении около миллиона гривень, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Следователи-детективы провели ряд санкционированных обысков, у злоумышленников изъят арсенал боевого оружия и другие вещественные доказательства. Члены преступной группировки были вооружены боевым автоматическим оружием, использовали гранаты, самодельные взрывные устройства. Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели четкое распределение ролей, на преступления шли в камуфлированной одежде, прятали лица под балаклавами, передвигались на двух джипах", - говорится в обнародованном в среду на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук сообщении.

Следователи возбуждили уголовные производства по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 и ч.5 ст. 185 УК (кража).

"Также в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.257 Уголовного кодекса Украины (Бандитизм), что наказывается до 15 лет заключения с конфискацией имущества", - добавили в Нацполиции.