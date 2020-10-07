Культура приготовления борща войдет в Национальный перечень нематериального культурного наследия – Минкультуры Украины

Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информационной политики Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

"Состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания Экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия 5 элементов, среди которых – "Культура приготовления украинского борща", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что это важный шаг в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое осуществляет ОО "Институт культуры Украины".

Кроме культуры приготовления борща, в Национальный перечень войдут: "Технология создания клембовской сорочки "с цветком", "Пасхальное гуляние "Водить Володара" в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области"; "Борщевская народная вышивка"; "Карпатское лижникарство".