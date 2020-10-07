События

10:40 07.10.2020

В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от коронавируса

2 мин читать
В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирован одиннадцатый летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрировано 63 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 7 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 797 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что зафиксирован одиннадцатый летальный случай от коронавируса: умер сотрудник ВСУ (Запорожская область). С 24 сентября он находился на лечении в Запорожской областной инфекционной клинической больнице с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония, однако 6 октября его состояние резко ухудшилось в связи с острой сердечной недостаточностью, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

"Сотрудник ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек.

Кроме того, дома под присмотром медицинской службы находится 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 753, выздоровели 2 569 пациентов, умерли за сутки 77 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 07.10.2020
Борислав Береза преодолел коронавирус

Борислав Береза преодолел коронавирус

10:55 07.10.2020
Борислав Береза преодолел коронавирус

Борислав Береза преодолел коронавирус

10:40 07.10.2020
Минздрав предложит Кабмину привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за государственный счет

Минздрав предложит Кабмину привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за государственный счет

10:26 07.10.2020
Минздрав намерен внести "Биовен" в протоколы лечения COVID-19

Минздрав намерен внести "Биовен" в протоколы лечения COVID-19

09:07 07.10.2020
В Украине за сутки 4 753 заболевших Covid-19, 2569 выздоровели, 77 больных скончались

В Украине за сутки 4 753 заболевших Covid-19, 2569 выздоровели, 77 больных скончались

08:30 07.10.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 48 тыс., инфицированных - более 35,7 млн человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 48 тыс., инфицированных - более 35,7 млн человек

03:12 07.10.2020
На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 145 случаев заболеваний коронавирусом

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 145 случаев заболеваний коронавирусом

00:53 07.10.2020
Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

19:44 06.10.2020
В Иране за сутки зарегистрировали более 4 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19

В Иране за сутки зарегистрировали более 4 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19

12:20 06.10.2020
Румыния ввела 14-дневный карантин для украинских туристов

Румыния ввела 14-дневный карантин для украинских туристов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Культура приготовления борща войдет в Национальный перечень нематериального культурного наследия – Минкультуры Украины

Офис генпрокурора и СБУ прекратили деятельность конвертцентра, причинившего миллиардные убытки государству

В Украине за сутки 4 753 заболевших Covid-19, 2569 выздоровели, 77 больных скончались

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ отменяет рейсы в Ереван до конца октября 2020 года из-за армяно-азербайджанского конфликта

Винницкие полицейские задержали членов банды, взрывавшей банкоматы по Украине

Культура приготовления борща войдет в Национальный перечень нематериального культурного наследия – Минкультуры Украины

Отношение украинцев к России в сентябре ухудшилось – соцопрос

Офис генпрокурора и СБУ прекратили деятельность конвертцентра, причинившего миллиардные убытки государству

На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование

Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 72 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

На ЗАЭС заменили коллекторы подачи технической воды

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА