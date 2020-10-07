В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирован одиннадцатый летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрировано 63 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 7 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 797 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что зафиксирован одиннадцатый летальный случай от коронавируса: умер сотрудник ВСУ (Запорожская область). С 24 сентября он находился на лечении в Запорожской областной инфекционной клинической больнице с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония, однако 6 октября его состояние резко ухудшилось в связи с острой сердечной недостаточностью, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

"Сотрудник ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек.

Кроме того, дома под присмотром медицинской службы находится 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 753, выздоровели 2 569 пациентов, умерли за сутки 77 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.