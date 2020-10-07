Офис генпрокурора и СБУ прекратили деятельность конвертцентра, причинившего миллиардные убытки государству

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора следователи Главного следственного управления СБУ прекратили деятельность масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.

"К функционированию конвертационного центра были привлечены работники банковских учреждений и налоговых органов, нотариусы, а также физические лица, от имени которых созданы юридические лица с признаками фиктивности", - сообщает в среду утром пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем - Государственной налоговой службы, совместно с участниками транзитно-конвертационных групп, создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора. В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и привело к безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах.

"Фигурантами производства использовалось более 500 субъектов хозяйственной деятельности", - отмечают в Офисе генпрокурора.

В ходе расследования также задокументированы факты причастности бывшего руководства Государственной налоговой службы Украины к совершению указанных преступлений, что давало возможность уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем использования уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС, в том числе, путем вмешательства в работу системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска (СМКОР).

"В результате такой деятельности государству причинены миллиардные убытки", - подчеркивают в ведомстве.

В рамках расследования уголовного производства проведены обыски по местам проживания причастных лиц, офисах, банковских учреждениях, в ходе которых выявлено более 600 оттисков печатей юридических лиц с признаками фиктивности, оффшорных компаний, нотариусов, факсимиле, а также другие материалы и орудия совершения преступлений.

Предварительно, действия фигурантов уголовного производства квалифицированы по фактам злоупотребления властью или служебным положением; уклонения от уплаты налогов; легализации имущества, полученного преступным путем; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, а также финансирования терроризма (ч.2 ст. 364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.361 и ч.3 ст.258-5 УК Украины).