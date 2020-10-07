За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины совершив выстрелы из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – сказано в утренней сводке на странице в Фейсбуке в среду.

В частности, в районе ответственности ОТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного. "Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в штабе.

Также украинские военные отмечают, что в районе проведения ООС выполняются задания и другие составляющие сил обороны. В частности, за минувшие сутки военнослужащими ВСУ совместно с пожарными ГСЧС локализованы пожары вблизи населенных пунктов Болотенное, Майорск, Екатериновка, Попасная, Хутор Вольный и Станица Луганская.

Кроме того, военнослужащие ООС продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново военные продолжают расчищать заблокированные пути, разбирать завалы на объектах поселковой инфраструктуры и в разрушенных огнем частных домах.

"С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", – констатировали в штабе.