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06:45 07.10.2020

Более 750 человек пострадали в результате беспорядков в Бишкеке

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Более 750 человек пострадали в результате беспорядков в Бишкеке

За время беспорядков в Бишкеке пострадало 768 человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в Минздраве Киргизстана.

"В организации здравоохранения обратилось 768 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке", - сообщил представитель Минздрава.

По данным медиков, 550 пациентов после оказания первичной медпомощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализировано 218 человек, из них семь человек находятся в реанимации. Один мужчина 2001 года рождения скончался от ушиба головного мозга.

Накануне Минздрав сообщал о 686 пострадавших в результате беспорядков.

После массовых протестов сторонников партий, оппозиционных президенту Киргизстана Сооронбаю Жээнбекову, начавшихся вечером в минувший понедельник, Центральная избирательная комиссии страны отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября. Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое русло.

В ночь на вторник протестующие освободили из СИЗО бывшего экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других оппозиционных Жээнбекову политиков.

Сообщалось, что протестующие захватили здание парламента и офиса президента в Бишкеке, здания мэрии и правительства.

Сторонники Атамбаева из Социал-демократической партии Киргизстана во вторник заявили о смене власти в стране. В Бишкеке был создан Координационный совет оппозиции.

Теги: #беспорядки #пострадавшие #киргизстан #погибший
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