Украина и Бельгия обсудили вопросы сотрудничества в области образования и науки

Актуальные вопросы нормирования двустороннего сотрудничества между Украиной и Бельгией в сфере науки и технологий обсудили и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет с Чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Украине Алексом Ленартсом.

"По моему убеждению, заключение двустороннего соглашения откроет возможности для активизации научной деятельности, проведение совместных исследований между вузами и научными учреждениями обеих стран", - цитирует заявление Шкарлета пресс-служба Минобразования на официальном сайте.

Министр также сообщил, что украинские ученые уже имеют налаженные контакты с научными учреждениями Королевства Бельгия. Он подчеркнул, что начиная с 2017 года, по данным реферативной базы Scopus, уже есть 32 коллаборации между научными учреждениями двух стран и подготовлено 945 совместных научных публикаций.

Стороны подчеркнули, что такие примеры сотрудничества могут служить хорошим основанием для дальнейшей активизации научных исследований между учеными Украины и Бельгии и стать толчком для усиления сотрудничества на межведомственном или межправительственном уровнях.