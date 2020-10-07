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02:02 07.10.2020

Зеленский вручил вице-президенту Еврокомиссии орден князя Ярослава Мудрого II степени

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Зеленский вручил вице-президенту Еврокомиссии орден князя Ярослава Мудрого II степени

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.

"Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить политику безопасности энергетическую ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал глава Украинского государства.

В соответствии с указом президента, Шевчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность.

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений поблагодарил Зеленского за награду.

"У вас есть причины для гордости. Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом", - отметил Шефчович.

Теги: #орден #ес
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