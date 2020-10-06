События

23:17 06.10.2020

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

1 мин читать

Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщают американские СМИ.

Эти сообщения подтвердил в соцсетях сын музыканта Вольф Ван Хален.

"Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака", - написал в твиттере Вольф Ван Хален.

Ван Хален - американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.

Также Ван Хален получил известность и как конструктор гитар и усилительной аппаратуры.

Группа Van Halen в одних только США продала около 56 млн альбомов. Одним из ее главных хитов стала песня Jump.

Теги: #сша #кончина #гитарист
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:25 06.10.2020
Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

15:19 06.10.2020
Основатель McAfee арестован в Испании, SEC обвиняет его в мошенничестве при продвижении ICO

Основатель McAfee арестован в Испании, SEC обвиняет его в мошенничестве при продвижении ICO

11:41 06.10.2020
Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

08:04 06.10.2020
Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

05:39 06.10.2020
Болеющего коронавирусом Трампа выписали из больницы

Болеющего коронавирусом Трампа выписали из больницы

22:46 05.10.2020
Глава МИД Азербайджана и заместитель госсекретаря США обсудили Карабах

Глава МИД Азербайджана и заместитель госсекретаря США обсудили Карабах

22:08 05.10.2020
Трамп заявляет, что в понедельник вечером покинет военный госпиталь, так как чувствует себя хорошо

Трамп заявляет, что в понедельник вечером покинет военный госпиталь, так как чувствует себя хорошо

20:25 05.10.2020
Вслед за пресс-секретарем Белого дома коронавирусом заразились два ее заместителя – СМИ

Вслед за пресс-секретарем Белого дома коронавирусом заразились два ее заместителя – СМИ

19:07 05.10.2020
У пресс-секретаря Белого дома обнаружили коронавирус

У пресс-секретаря Белого дома обнаружили коронавирус

18:52 05.10.2020
Замгоссекретаря США уверен, что США и после выборов президента будут проводить последовательную политику и поддерживать Украину

Замгоссекретаря США уверен, что США и после выборов президента будут проводить последовательную политику и поддерживать Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей – нардеп Геращенко

"Укроборонпром" покинули экс-директор "Майкрософт Украина" Васильева и экс-замглавы МЭРТ Корж

Арьев о допросе в ГБР по делу "вагнеровцев": их больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество крупных налогоплатильщиков в 2021г сократится на 20%

Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничивают движение из-за ремонта– КГГА

Телеканал "Украина" обвиняет "1+1" в подделке формата The Masked Singer и будет судиться

SkyUp продолжит выполнять рейсы из Киева в Запорожье в зимний период

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

Индия начала развертывание сверхзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки - СМИ

Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

Освобожденный из колонии новый премьер Кыргызстана Жапаров оправдан Верховным судом по делу о захвате заложника - адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА