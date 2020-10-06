Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщают американские СМИ.

Эти сообщения подтвердил в соцсетях сын музыканта Вольф Ван Хален.

"Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака", - написал в твиттере Вольф Ван Хален.

Ван Хален - американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.

Также Ван Хален получил известность и как конструктор гитар и усилительной аппаратуры.

Группа Van Halen в одних только США продала около 56 млн альбомов. Одним из ее главных хитов стала песня Jump.