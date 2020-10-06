В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничивают движение из-за ремонта– КГГА

С 1:00 среды, 7 октября, до 20 октября на проспекте Бандеры в Киеве частично ограничат движение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"По информации коммунальной корпорации, на проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта. Магистраль обновлена от Северного моста до ул. Оболонской. В ночь на 7 октября дорожники начнут ремонт на следующей части проспекта. Работы продлятся на участке от ул. О.Телиги до железнодорожной станции "Зенит", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

Во время работ движение будет ограничено частично.