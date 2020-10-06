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20:55 06.10.2020

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

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Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, после выписки из военного госпиталя чувствует себя хорошо, характерные для заболевания симптомы у него не проявляются, говорится в заявлении лечащего врача президента Шона Конли.

"Жизненно важные показатели стабильны, уровень насыщения кислородом 95-97%. В целом у него все по-прежнему хорошо", - заявил Конли.

По его словам, утром Трампа в его резиденции осмотрела группа медиков.

"Сегодня он не сообщил ни о каких симптомах", - отмечается в сообщении врача.

У Трампа выявили коронавирус на прошлой неделе, его госпитализировали и на третий день выписали. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии. Однако в СМИ появлялись сообщения о том, что на самом деле определенные проблемы у Трампа все же наблюдались.

Теги: #здоровье #трамп
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