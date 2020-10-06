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20:41 06.10.2020

Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

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Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что не влияет на работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и его директора Артема Сытника, а новый независимый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет выбран на прозрачном серьезном конкурсе.

"Никто не меняет руководство НАБУ, я так точно. Мне кажется, что вы ошиблись, вы хотели сказать именно о САП. Этот человек (экс-руководитель САП Назар Холодницкий – ИФ), антикоррупционый прокурор сам уволился. Потом была организована комиссия, абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, я знаю, генеральный прокурор проводила первое заседание, были представители наших международных партнеров. И я думаю, что в ближайшие месяцы, потому что это большой конкурс, мне говорят, что может быть даже несколько сотен человек на эту должность, будет выбран независимый антикоррупционный прокурор", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский также напомнил, что Конституционный суд Украины отменил назначение президентом Украины директора НАБУ.

"То есть орган независимый, он работает, всё остальное депутаты в законодательном порядке обязательно исправят", - добавил он.

Глава государства порекомендовал задать директору НАБУ Артему Сытнику вопрос о том, влияет ли как-то на него президент Украины.

Говоря о судебной реформе, Зеленский отметил, что после того, как Конституционный суд отменил предыдущий законопроект, был написан один из первых законопроектов в "большой судебной реформе" и направлен не только в Верховную Раду, а в первую очередь – в Венецианскую комиссию, чтобы получить от нее ответ.

"Это будет серьезный фундаментальный аргумент потом в разговоре и с народными депутатами Украины, и с Конституционным судом", - пояснил он.

Теги: #ес #зеленский #влияние #сап
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