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20:33 06.10.2020

Индия начала развертывание сверхзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки - СМИ

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Индия начала развертывание сверхзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки - СМИ

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди приняло решение о принятии на вооружение и развертывании комплексов гиперзвуковых ракет малой дальности Shaurya ("Шаурья"), способных нести ядерную боеголовку, сообщила газета Hindustan Times.

Издание отмечает, что решение о развертывании комплексов принято на фоне произошедших в середине июня столкновений на границе Индии и Китая между военными двух стран.

Shaurya с дальностью действия 750-800 км и боеголовкой до одной тонны является модифицированным вариантом баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) BA-05, которые были разработаны Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Наземная версия перед принятием на вооружение в последний раз была успешно испытана 3 октября на полигоне Чандипур в штате Орисса на востоке Индии, отмечает издание.

Двухступенчатая ракета с твердотопливными двигателями длиной 10 м, диаметром 74 см и весом 6,2 тонны способна развивать скорость в 7 Маха или 2,4 км в секунду во время полета на высоте 50 км и наносить удар по цели со скоростью 4 Маха. Ракета размещается в специальном транспортно-пусковом контейнере, что облегчает ее транспортировку и обслуживание.

Развертывание Shaurya будет осуществляться в районах, которые определены командованием Стратегических сил Индии по указанию Совета национальной безопасности страны, отметило издание.

По имеющимся данным, это будут северо-восточные районы Индии.

По сообщению газеты, в настоящее время DRDO продолжает успешные работы по созданию баллистической ракеты подводного базирования K-5 с дальностью действия 5 тыс. км. Она является эквивалентом межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования Agni-5, которой будут оснащаться ядерные подводные лодки ВМС Индии класса Arihant.

Испытание такой ракеты планируется провести в течение предстоящих 15 месяцев, а затем ими будут оснащены две индийские подлодки.

Теги: #развертывание #ракеты #индия
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