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20:10 06.10.2020

Освобожденный из колонии новый премьер Кыргызстана Жапаров оправдан Верховным судом по делу о захвате заложника - адвокат

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Освобожденный из колонии новый премьер Кыргызстана Жапаров оправдан Верховным судом по делу о захвате заложника - адвокат

Назначенный во вторник премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров оправдан Верховным судом республики по делу о захвате заложника в 2013 году, сообщают киргизские СМИ со ссылкой на его адвоката.

"Верховный суд Киргизии сегодня оправдал Садыра Жапарова", - заявил адвокат Жапарова Шарабедин Токтосунов.

5 октября в Кыргызстане начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. В ночь на вторник Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание. А уже днем депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании проголосовали за назначение Садыра Жапарова премьером Кыргызстана. На заседании ранее депутаты согласились с отставкой занимавшего пост премьер-министра Кубатбека Боронова.

В пресс-службе парламента Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что "в ближайшие дни, завтра - послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики".

По данным СМИ, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года, он родом из северной Иссык-Кульской области. В 2006 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет. Дважды избирался в парламент Кыргызстана, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания ГКНБ закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.

Теги: #кыргызстан #премьер
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