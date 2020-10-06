"Укроборонпром" покинули экс-директор "Майкрософт Украина" Васильева и экс-замглавы МЭРТ Корж

Надежда Васильева, которая после перехода с должности гендиректора "Майкрософт Украина" осенью 2019 года на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" занималась в госконцерне вопросом развития инноваций, покинула команду в конце сентября, говорится в сообщении "Укроборонпрома" во вторник.

"Соответствующее структурное подразделение было реорганизовано, а функции - распределены внутри команды. Лидерство в вопросе инноваций для оборонной промышленности отойдет Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое намерено создать Агентство по развитию оборонных технологий", – отметил госконцерн.

Согласно релизу, Васильева осуществила ряд проектов по цифровизации "Укроборонпрома" и отдельных оборонных предприятий, перезапустила работу научно-технического совета и конструкторского направлении.

Госконцерн также сообщил, что в конце сентября компанию покинул и Руслан Корж, который был советником по стратегическим проектам гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, а ранее – его заместителем в Министерстве экономического развития и торговли. Корж был назначен в госконцерн осенью 2019 года на должность замгендиректора и занимался работой авиастроительных и авторемонтных предприятий концерна, а весной перешел на должность советника гендиректора.

"Укроборонпром" указал, что 1 октября этого года было изменено количество руководящего состава концерна и введено новое штатное расписание в рамках дальнейшего усовершенствования управленческой модели госконцерна.

Согласно изменениям Роман Бондарь, который руководил Офисом трансформаций и был замгендиректрора, стал первым заместителем гендиректора и продолжает работать в команде над реформой и преобразованием "Укроборонпрома". Он также будет отвечать за развитие корпоративного управления, организационную эффективность, закупки, корпоратизацию и создание отраслевых холдингов, отмечается в релизе.

Согласно ему, Денис Кравченко продолжит развивать направление судостроения в должности директора дивизиона. Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" Бондарь, Кравченко, как и директор по закупкам Надежда Бегун и директор по правовым вопросам Данил Федорчук, подчиняются заместителям гендиректора.

По словам Бондаря, после запланированного ухода с должности гендиректора Абромавичуса согласно указу президента Владимира Зеленского от 6 октября и повышению замгендиректора Игоря Фоменко до и.о. гендиректора, помимо первого в госконцерне остаются еще четыре заместителя гендиректора: Михаил Морозов (маркетинг и сбыт), Сергей Иванюта (финансово-экономическое вопросы), Мустафа Найем (GR) и Константин Бушуев (безопасность).

"Новая структура управления помогает эффективно координировать деятельность более сотни предприятий оборонной отрасли и концерна", – подчеркивается в релизе.