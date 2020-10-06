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19:28 06.10.2020

Алиев сообщил Рухани, что Азербайджан вскоре создаст пограничную инфраструктуру на освобожденных участках границы с Ираном

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Алиев сообщил Рухани, что Азербайджан вскоре создаст пограничную инфраструктуру на освобожденных участках границы с Ираном

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани во вторник провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Президент Ирана позвонил 6 октября президенту Азербайджана. Рухани выразил беспокойство продолжающимся вооруженным противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта мирным путем", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев, в свою очередь, отметил, что азербайджанские военные с 27 сентября проводят контрнаступление вдоль всей линии фронта.

При этом он подчеркнул, что армянские военные обстреливают гражданское население Азербайджана. В результате погибли 27 мирных жителя, свыше 170 ранены, частично или полностью разрушены свыше 900 домов.

"Президент Алиев добавил, что успешная контрнаступательная операция продолжается, часть территорий Азербайджана освобождена от оккупации", - подчеркивается в информации.

Алиев отметил, что часть азербайджано-иранской границы, ранее находившаяся под оккупацией, теперь контролируется Азербайджаном и в скором времени на освобожденных территориях будут размещены пограничные войска и создана пограничная инфраструктура.

"Президент Азербайджана также отметил, что военная агрессия и провокации Армении являются самым большим препятствием для мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по развитию двустороннего сотрудничества.

Теги: #разговор #президенты #иран #азербайджан
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