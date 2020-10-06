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19:15 06.10.2020

На Киевщине вооруженная банда, совершившая разбойное нападение на фермера, предстанет перед судом – облполиция

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На Киевщине вооруженная банда, совершившая разбойное нападение на фермера, предстанет перед судом – облполиция

Работники полиции Киевской области собрали доказательную базу о причастности группы злоумышленников к совершению трех преступлений - бандитизму, разбойному нападению и незаконному хранению оружия, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В облполиции напомнили, что в апреле 2020г неизвестные лица в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напали на семью фермера в Сквировском районе. Напавшие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Затрудняло поиски злоумышленников то, что потерпевший обратился в полицию почти сутки спустя из-за угрозы физической расправой над детьми.

"Однако, несмотря на отсутствие следов преступления, отсутствие камер видеонаблюдения, профессионально сработали оперативники Управления уголовного розыска, следователи и спецназовцы и вскоре все фигуранты преступной группы были задержаны. Ими оказались 61-летний организатор преступной банды, житель Волыни, и трое исполнителей, 31-35 летнего возраста, жители разных уголков страны", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства напавших работники полиции изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

Также изъяты два автотранспортных средства с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники – "Land Rover" и "запасной" автомобиль "Opel".

Сейчас досудебное расследование уголовных производств, открытых по ч. 4 ст. 187 (разбой), по ст.257 (бандитизм) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса завершено. Обвинительные акты относительно 4-х фигурантов направлены в суд. "Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, это лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

"Это уже девятая организованная банда, деятельность которой прекратила полиция Киевщины с начала года и в отношении которой досудебное расследование завершено", - добавили в областном главке полиции.

Теги: #киевщина #банда #суд
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