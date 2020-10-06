В Киеве 14-летний школьник решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед приближающимся поездом - полиция

В столице полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, который решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед приближающимся поездом, от полученных травм школьник умер на месте происшествия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, около 13:50 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на путях неподалеку от остановки "Политехнический институт" поезд наехал на мальчика.

Так, прибыв на место происшествия, сотрудники полиции пообщались с машинистом электропоезда и его помощником. "По предварительной информации, 14-летний школьник дождался, пока поезд приблизится, и в момент лег на рельсы. Машинист поезда объяснил, что подавал звуковые сигналы и сбросил скорость, однако парень не отреагировал", - сказано в сообщении.

Данное событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины инцидента, а также опрашивают знакомых, с которыми мальчик учился и общался в последнее время.