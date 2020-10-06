"1+1" отвергает обвинения телеканала "Украина" в подделке при съемке шоу "Маскарад", говорит об адаптации румынского формата

Телеканал "1+1" отвергает обвинения телеканала "Украина" в подделке формата The Masked Singer при съемке программы "Маскарад", правообладателем которого является ООО "ТРК "Украина".

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, шоу "Маскарад" является адаптацией румынского формата Mysteries In The Spotlight, который телеканал "1+1" приобрел у владельца - компании Antena TV Group.

"Данный формат имеет существенные структурные отличия от других костюмированных проектов. Уникальной особенностью данного формата является противостояние двух звездных команд, которые соревнуются за право отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Кроме того, в процессе адаптации формата телеканал "1+1" реализовал в проекте много собственных творческих решений - это первый в Украине диджитальний ведущий, "липсинк-батлы" звездных команд и прочее", - говорится в сообщении.

При этом телеканал отмечает готовность отстаивать свою позицию.

"Мы не совсем понимаем смысл претензий. Как и любой другой телеканал в Украине, мы имеем право покупать и адаптировать различные мировые форматы в Украине. В заявлении конкурентов речь идет о другом формате, однако нам трудно оценить сходство - пока на украинском рынке нет продукта, с которым мы могли бы сравнить нашу адаптацию. Аналогично выдвинутым обвинениям мы можем иметь претензии к конкурентам, если увидим когда-либо их адаптацию", - цитирует пресс-служба генерального продюсера телеканала "1+1" Максима Кривицкого.

Канал заявил, что "учитывая успех, с которым состоялась премьера "Маскарада" (доля выпуска по аудитории 18-54 (50+) составила 17,6%, рейтинг - 4,8%, первое место в слоте. Охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 3,9 млн зрителей)", воспринимает данные обвинения как элемент конкурентной борьбы за внимание зрителя.

Как сообщалось, ООО "ТРК "Украина" как правообладатель формата The Masked Singer в Украине обвинил телеканал "1+1" в подделке формата при съемке программы "Маскарад". По мнению телеканала "Украина", транслировавшаяся в эфире "1+1" 3 октября 2020 года в 20:20 программа "Маскарад" неправомерно использует все ключевые форматные элементы шоу The Masked Singer.

Права на адаптацию шоу The Masked Singer телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.