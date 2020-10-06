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17:11 06.10.2020

Стоматологу, в результате действий которого погибла женщина, сообщено о подозрении – полиция Киева

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Стоматологу, в результате действий которого погибла женщина, сообщено о подозрении – полиция Киева

В Подольское управление полиции Киева в августе 2018 года поступила информация о смерти женщины в помещении стоматологического центра на ул. Воздвиженской, спустя два года следователи уведомили стоматолога о подозрении в совершении преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Стоматолог нам объяснил, что сделал пациентке три инъекции препарата для местной анестезии. Однако через некоторое время пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги. Также установлено, что вместо введения необходимых медицинских препаратов врач начал сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание, проведенные с нарушением клинического протокола и стандартов оказания медицинской помощи", - цитирует пресс-служба столичного главка полиции во вторник начальника следственного отделения Подольского управления полиции Киева Инну Вашкебу.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что во время действия анестезии у женщины возникли анафилактическая реакция, которая свидетельствовала о возникновении угрожающего состояния для ее жизни, поэтому она нуждалась в специализированной медицинской помощи. Работники "скорой помощи", которые впоследствии прибыли на вызов, начали оказывать необходимую экстренную медицинскую помощь, но только через 30 минут после возникновения угрожающего состояния, в результате чего женщина умерла.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также об отстранении мужчины от исполнения им врачебной деятельности", - добавила правоохранитель.

Теги: #полиция #смерть #стоматолог
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