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16:47 06.10.2020

Арьев о допросе в ГБР по делу "вагнеровцев": их больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию

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Арьев о допросе в ГБР по делу "вагнеровцев": их больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию

Народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев сообщил, что в ходе трехчасового допроса в Госбюро расследований по делу о "разглашении секретной информации" об операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

"Провел 3 часа на допросе в ГБР по делу "разглашения секретной информации" по "вагнеровцам". Их больше интересует, откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР", - написал Арьев в своем аккаунте в Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

4 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

Теги: #вагнер #гбр #евросолидарность #арьев
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