В харьковском аэропорту задержан россиянин, которого 12 лет разыскивал Интерпол за похищение человека – Госпогранслужба

Пограничники задержали в международном аэропорту "Харьков" мужчину, который находился в международном розыске за похищение человека.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, во время проверки документов пассажира, собиравшегося лететь в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола.

"Мужчина сразу был задержан правоохранителями. Задержанным оказался гражданин РФ, который с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека", - говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали о задержании Укрбюро Интерпола и передали россиянина представителям Нацполиции.