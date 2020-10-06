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12:19 06.10.2020

В Харькове состоялась церемония прощания с жертвами катастрофы Ан-26: Зеленский наградил погибших медалью "За военную службу Украине" посмертно

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В Харькове состоялась церемония прощания с жертвами катастрофы Ан-26: Зеленский наградил погибших медалью "За военную службу Украине" посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и 7 летчиками, которые погибли в результате крушения самолета Ан-26 неподалеку Чугуева Харьковской области.

"Траурная церемония состоялась на площади Свободы в Харькове, куда прибыла процессия катафалков с телами. Во время церемонии были объявлены имена и фамилии погибших в авиакатастрофе", - сообщает пресс-служба президента.

Во время церемонии над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания.

Зеленский также подписал указ о награждении 27 военнослужащих, находившихся на борту разбившегося самолета, медалью "За военную службу Украине", 26 из них – посмертно. Соответствующий указ № 421/2020 был подписан 6 октября и обнародован на сайте президента.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев – Харьков - Довжанский, неподалеку от Чугуева упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте. Курсант Виталий Вильховый скончался в больнице от полученных ранений, ещё один курсант Вячеслав Золочевский выжил и был госпитализирован.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #зеленский #прощание #ан_26 #харьков
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