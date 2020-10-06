События

11:52 06.10.2020

На границе с Польшей у гражданина Украины обнаружили незадекларированные GBP127 тыс - Госпогранслужба

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На границе с Польшей у гражданина Украины обнаружили незадекларированные GBP127 тыс - Госпогранслужба

Украинские таможенники обнаружили незадекларированные 127 тыс 430 фунтов стерлингов в багаже гражданина Украины в пункте пропуска "Шегини-Медыка" на границе с Польшей.

Как сообщает пресс-служба Галицкой таможни, гражданин Украины возвращался из Великобритании и задекларировал мебель, бытовые приборы, одежду и другие вещи. "Однако во время осмотра микроавтобуса сотрудники таможни, отрабатывая оперативную информацию СБУ во Львовской области, нашли коробки, в которых находились 127 430 фунтов стерлингов", – указано в сообщении.

О наличии денег гражданин Украины не указал в декларации и также не представил документов, разрешающих ввоз валюты. По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст.472 Таможенного кодекса Украины.

Теги: #госпогранслужба #польша
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