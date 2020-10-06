События

10:32 06.10.2020

В ВСУ за сутки обнаружен 41 случай COVID-19, 7 человек госпитализированы

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В ВСУ за сутки обнаружен 41 случай COVID-19, 7 человек госпитализированы

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 41 новых случай коронавирусной болезни, сообщило командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится семь человек. ...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Еще 34 человека получают лечение дома, под контролем медицинской службы. Больше всего заболевших в Киевской области (семеро военнослужащих и один работник ВСУ), а также в Житомирской и Винницкой областях (по четыре военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 6 октября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 687 человек. Выздоровели за время пандемии 2559 человек, летальных случаев - 10.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 525 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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