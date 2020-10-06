Первый замглавы НБУ Рожкова считает вынесение ей Советом выговора и недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости Нацбанка

Первая заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости центробанка.

"Чем именно мы с Дмитрием Сологубом могли огорчить Совет НБУ, за что получили выговор и недоверие? (...) Это наши с Дмитрием коммуникации. Однако не уверена, это причина, или скорее повод", – написала она в Facebook во вторник.

"Считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал для независимости НБУ, да и вообще здравого смысла", – добавила Рожкова.

Она также отметила, что решение о вынесении выговора и выражении недоверия принималось "за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон".

"Оставим юристам оценку правовых последствий и наличие у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений. Учитывая позицию отдельных членов Совета НБУ в соцсетях, это о "высоких стандартах корпоративного управления"", – резюмировала Рожкова.

Она также процитировала высказывание члена Совета НБУ Виталия Шапрана в понедельник ночью в Facebook: "В лихие девяностые. некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана (2-й глава НБУ – ИФ))", указав, что они могут быть неоднозначно поняты".

"Учитывая количество угроз, которое я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть трактованы неоднозначно", – уточнила первая замглавы НБУ.

Как сообщалось, 2 октября Совет НБУ решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, глава НБУ Кирилл Шевченко, который согласно должности также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

В официальном релизе отмечалось, что основанием для принятия таких решений стало нарушение распорядительных актов НБУ, требований КЗоТ Украины, Кодекса этики работника НБУ и правил внутреннего распорядка для работников НБУ.

Вместе с тем источник уточнял, что основанием для соответствующих решений стала публикация в Kyiv Post и фраза Дмитрия Сологуба в интервью агентству "Интерфакс-Украина": "Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля".

Как сообщалось, 1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).

Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на данный момент остались только Сологуб и Рожкова.

Как сообщалось, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко определиться с "членами правления бывших глав НБУ".