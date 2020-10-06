В Киеве за сутки выявлены 355 случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков – Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 355 случаев коронавирусной болезни. В том числе, среди заболевших 10 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"6 человек умерли. Всего коронавирус забрал жизни 436 жителей Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 091", - написал Кличко на своем телеграмм-канале во вторник.

Среди заболевших 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17 лет.

В больницы госпитализированы 36 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 50, Соломенском – 47, и в Днепровском – 44 случая.