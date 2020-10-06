События

10:00 06.10.2020

В Киеве за сутки выявлены 355 случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки выявлены 355 случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков – Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 355 случаев коронавирусной болезни. В том числе, среди заболевших 10 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"6 человек умерли. Всего коронавирус забрал жизни 436 жителей Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 091", - написал Кличко на своем телеграмм-канале во вторник.

Среди заболевших 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17 лет.

В больницы госпитализированы 36 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 50, Соломенском – 47, и в Днепровском – 44 случая.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 06.10.2020
Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

11:02 06.10.2020
Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

10:32 06.10.2020
В ВСУ за сутки обнаружен 41 случай COVID-19, 7 человек госпитализированы

В ВСУ за сутки обнаружен 41 случай COVID-19, 7 человек госпитализированы

10:00 06.10.2020
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу на "заморозку" 50,3% акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго и "Финансы и Кредит"

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу на "заморозку" 50,3% акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго и "Финансы и Кредит"

09:58 06.10.2020
Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

09:26 06.10.2020
В Украине за сутки 4348 заболевших Covid-19, 2149 выздоровели, 90 умерли

В Украине за сутки 4348 заболевших Covid-19, 2149 выздоровели, 90 умерли

08:04 06.10.2020
Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

05:39 06.10.2020
Болеющего коронавирусом Трампа выписали из больницы

Болеющего коронавирусом Трампа выписали из больницы

04:31 06.10.2020
В Киеве ТРЦ "Гулливер" в честь "Прайд месяца 2020" будет подсвечиваться разноцветным флагом

В Киеве ТРЦ "Гулливер" в честь "Прайд месяца 2020" будет подсвечиваться разноцветным флагом

03:36 06.10.2020
Правоохранители расследуют обстоятельства гибели на пожаре ребенка в Подольском районе Киева

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели на пожаре ребенка в Подольском районе Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый замглавы НБУ Рожкова считает вынесение ей Советом выговора и недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости Нацбанка

В Украине за сутки 4348 заболевших Covid-19, 2149 выздоровели, 90 умерли

Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

В Брюсселе пройдет 22 саммит Украина-ЕС

Минздрав предложит усилить карантинные ограничения, если заполняемость ковидных коек превысит 60%

ПОСЛЕДНЕЕ

Первый замглавы НБУ Рожкова считает вынесение ей Советом выговора и недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости Нацбанка

В Луганской области спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара

Президент Киргизии Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране

Сторонники экс-депутата Жапарова захватили здание правительства Киргизии

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

Один человек скончался, почти 600 пострадали в результате беспорядков в Бишкеке

Умер от коронавируса академик НАН Украины Ярослав Олейник

В Брюсселе пройдет 22 саммит Украина-ЕС

В Гааге открывается 95-я сессия Исполнительного совета ОЗХО

Меркель примет Тихановскую в качестве "ключевой фигуры белорусской оппозиции"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА