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09:26 06.10.2020

В Украине за сутки 4348 заболевших Covid-19, 2149 выздоровели, 90 умерли

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В Украине за сутки 4348 заболевших Covid-19, 2149 выздоровели, 90 умерли

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4348 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровели 2149 пациентов, умерли за сутки 90 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 5 октября сообщалось о 3774 случаях, 4 октября было 4 140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 4 661 случае, 2 октября, сообщалось о 4 633 случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 234 584 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 520 человек, выздоровели – 103 401.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 126 663 человека, что на 2 109 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (487), Киеве (355), Полтавской области (305).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4665.

Теги: #коронавирус #украина
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