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08:23 06.10.2020

В Луганской области спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара

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В Луганской области спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара

В Луганской области спасатели продолжают ликвидировать пожар двух главных очагов, сообщила пресс-слуба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7 ч. 6 октября продолжается тушение двух основных очагов, которые локализованы", - говорится в сообщении.

В частности, пожары локализованы на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района (центр № 1) - в 20 ч. 5 октября на площади 4 тыс. 640 га и вблизи с. Артема Станично-Луганского района (центр № 10) - в 16:20 5 октября на площади 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (возникла 5 октября в 13:15).

Авиация ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершила 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

Также в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 от полученных ожогов, 3 - сердечные приступы и 4 - причина гибели устанавливается. Кроме этого пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено 1 тыс. 267 человек и 275 единиц техники, из них от ГСЧС 423 человек личного состава и 111 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8

Теги: #пожары #ликвидация #украина #луганская_область
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