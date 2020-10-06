События

08:15 06.10.2020

Президент Киргизии Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране

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В Киргизии минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - говорится в обращении президента, распространенном во вторник.

По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь.

"Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина", - заявил Жээнбеков.

Президент заявил, что спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации.

"Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле", - заявил Жээнбеков.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

Теги: #президент #киргизия #захват #власть
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