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08:04 06.10.2020

Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

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Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

Президент США Дональд Трамп, выписавшийся из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где его лечили от COVID-19, заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал народ США не бояться коронавируса.

"Мы возвращаемся. Мы возвращаемся к работе. (...) Я знаю, что есть риск, есть опасность. (...) Теперь мне лучше. Может быть, у меня иммунитет?" - заявил Трамп в видеообращении в своем твиттере.

"Я так много узнал о коронавирусе. И одно можно сказать наверняка. Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь этого. Мы должны победить его. У нас есть лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все они разработаны недавно", - отметил президент США.

Американский лидер также подчеркнул, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Высказывания президента послужили дополнением к твиту, который был опубликован в понедельник перед выпиской Трампа из госпиталя.

В субботу его по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где ему был предоставлен первоклассный уход. По словам врачей, президент принимал противовирусный препарат ремдесивир, стероид дексаметазон и экспериментальный коктейль из антител производства компании "Регенерон".

Как ожидается, Трамп примет пятую и последнюю дозу ремдесивира в Белом доме во вторник, а также продолжит получать дексаметазон.

Между тем, тесты все большего числа людей в окружении президента показали положительный результат на COVID-19. Коронавирус среди прочих был подтвержден у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Теги: #сша #трамп #коронавирус
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