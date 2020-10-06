Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке во вторник.

В частности, вблизи Новолуганского противник открывал огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.

Также в районе проведения операции должным выполняются задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащие Вооруженных сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожары в районе н.п. Кряковки, Трехизбенки, Айдара, Шумов. От ВСУ к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники.

"С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.