Правоохранители расследуют обстоятельства гибели на пожаре ребенка в Подольском районе Киева

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 6-летнего мальчика вследствие пожара в одной из квартир на просп. Правды в Подольском районе Киева, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции столицы.

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти малолетнего ребенка в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что обнаружили тело 6-летнего мальчика в одной из квартир на проспекте Правды после пожара.

Кроме того, в помещении находился 35-летний отец погибшего, который неадекватно себя вел и отказывался открывать двери полицейским и пожарным.

"Его задержали. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - добавили в полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Подольского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.