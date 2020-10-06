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02:37 06.10.2020

Меркель примет Тихановскую в качестве "ключевой фигуры белорусской оппозиции"

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Канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую в качестве "ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции", сообщил накануне встречи официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер рада предстоящей встрече с госпожой Тихановской", - указал он накануне встречи. Он не уточнил, о чем именно на встрече в Берлине пойдет речь.

"Я не могу это комментировать заранее", - отметил Зайберт.

Ранее Тихановская в интервью Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.

В свою очередь в МИД ФРГ сообщили, что в среду утром Тихановская встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Кроме того, у Тихановской запланированы встречи с представителями крупнейших немецких партий.

Затем она отправится в Словакию.

"В Братиславе Тихановская посетит ежегодную международную конференцию Globsec Bratislava Forum", - сказали в штабе экс-кандидата в президенты Беларуси.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет (КС) оппозиции с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Сама Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву.

29 сентября в Литве прошла встреча Тихановской и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По ее итогам Макрон выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возьмется за посредническую миссию в Белоруссии. "Мы привлечем Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем хотим побудить Беларусь согласиться с посредничеством ОБСЕ. Нашей целью является реализация посредничества в ближайшие недели, поскольку лишь таким способом мы можем обеспечить мирную передачу власти, освобождение политических заключенных", - заявил президент Франции.

Теги: #тихановская #встреча #меркель #германия
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