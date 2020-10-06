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01:43 06.10.2020

В пригородном транспорте Киева вводится бесконтактная оплата проезда

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В пригородном транспорте Киева вводится бесконтактная оплата проезда

В "Укрзализныце" анонсировали введение бесконтактной оплаты проезда в пригородном транспорте, в числе первых – направления Киев-Фастов и Киев-Святошин, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграме.

"Укрзализныця" начинает реализацию сразу нескольких пилотных инфраструктурных проектов совместно с VISA. Бесконтактная оплата проезда в пригородном транспорте. Первые пилотные направления - Киев-Фастов и Киев-Святошин", - написал Криклий.

Также он сообщил о разработке новых мобильных решений "чат-бот" для удобства получения справочной и другой информации о расписании движения проездов, приобретение билетов.

Кроме того, по его словам, с 5 октября авиакомпания Windrose начала летать по новым направлением по Украине. В частности, Киев-Херсон-Киев.

"Перелеты будут осуществляться 5 раз в неделю, есть удобные транзиты во Львов, Днепра и Харькова", - отметил министр.

Теги: #электрички #проезд #украина #карта
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