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23:28 05.10.2020

В центре Бишкека митингующие пытаются прорваться к зданию парламента

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Правоохранительные органы в Бишкеке держат оборону здания парламента Киргизии, оцепив его по периметру, сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса" с места событий.

На центральной площади в Бишкеке находится более 3 тыс. демонстрантов. Они закидывают сотрудников правоохранительных органов камнями, те в свою очередь отстреливаются резиновыми пулями, применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Митингующие подожгли установленную на площади милицейскую будку. Силовики не допускают их к зданию парламента.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

Теги: #бишкек #ситуация #киргизия
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