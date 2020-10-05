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23:02 05.10.2020

В Раде внесли изменения касательно присутствия журналистов в админздании

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В Раде внесли изменения касательно присутствия журналистов в админздании

В украинском парламенте для предотвращения возникновения острой респираторной болезни внесли ряд изменений касательно присутствия представителей СМИ в админздании, сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады в Facebook.

"Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", - говорится в сообщении.

В частности, согласно документа, в административном здании Рады (ул. Грушевского, 5) разрешается присутствие представителей средств массовой информации в определенном количестве.

- до 120 человек в пресс-центре на третьем этаже"

- до 30 человек в ложе прессы балкона зала заседаний;

- от телеканалов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - до 2 человек, от других изданий - по 1 человеку.

В пресс-службе отметили, что в здание по ул. Грушевского, 5 осуществляется через первый подъезд в порядке очереди при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков, которые будут выдаваться на входе в здание, и должны быть возвращены на этот пост после окончания рабочего дня.

Кроме того, допуск операторов и фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы будет происходить также в порядке очереди.

Также в аппарате Рады подчеркнули, что предыдущие дополнительные карты являются не действительными.

Теги: #журналисты #присутствие #украина #парламент
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